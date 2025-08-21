Cizre'de İtfaiye Aracının Devrilmesi Sonucu 5 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yangına giderken devrilen itfaiye aracında 5 personel yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, dün itfaiye aracının yangına giderken devrildiği ve 5 personelin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kurtuluş köyü mevkinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 73 DS 597 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yan yatan araçtaki itfaiye erleri Mazlum Gökçe, Onur Gürbüz, Davut Uslu, Rıdvan Er ve Mehmet Ecevit yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
