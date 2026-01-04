Cizre'de 'güvenlik toplantısı' yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın katılımıyla güvenlik toplantısı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Sazak, en büyük hedeflerinin Şırnak'ın huzurunu sağlamak olduğunu söyledi.

Geçen yıl ile bu yıla ilişkin genel bir değerlendirme yaptıklarını belirten Sazak, "Cizre'nin huzuru için tüm tedbirlerimizi aldık. 2026 yılında yeni strateji ve uygulamalarla güvenlik tedbirlerimizi en üst düzeyde almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Emre Tufan, emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri katıldı.