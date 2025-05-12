Cizre'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Nur Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karıştığı gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.