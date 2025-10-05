Haberler

Cizre'de 'Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri' Paneli Düzenlendi

Cizre'de 'Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri' Paneli Düzenlendi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen panelde Molla Ahmed-i Ceziri'nin hayatı ve eserleri üzerine konuşmalar yapıldı. Panel, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi ile renklendirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri" paneli düzenlendi.

Dicle Nehri Kenarında bulunan tarihi Cizre Kalesi mevkisindeki parkta bir dergi öncülüğünde düzenlenen panelde Molla Ahmed-i Ceziri'nin hayatı, divan ve kasideleri anlatıldı.

Panelde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiir ve kasideler okundu.

Panele, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, bölge illerindeki üniversitelerden gelen akademisyenler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
