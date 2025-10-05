Cizre'de 'Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri' Paneli Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Aşk ve İrfan Göklerinin Yıldızı: Melaye Ciziri" paneli düzenlendi.

Dicle Nehri Kenarında bulunan tarihi Cizre Kalesi mevkisindeki parkta bir dergi öncülüğünde düzenlenen panelde Molla Ahmed-i Ceziri'nin hayatı, divan ve kasideleri anlatıldı.

Panelde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiir ve kasideler okundu.

Panele, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, bölge illerindeki üniversitelerden gelen akademisyenler ile vatandaşlar katıldı.