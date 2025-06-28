Cizre'de Anız Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Yeni Mahalle'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bu arada, mahallede bulunan çocuklar, itfaiyenin yangını söndürdüğü alanda tazyikli suyun altına girerek serinlemeye çalıştı.