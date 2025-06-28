Cizre'de Anız Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Cizre'de Anız Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yeni Mahalle'de çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında mahalledeki çocuklar serinlemek için itfaiyenin tazyikli suyu altında oynadı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Yeni Mahalle'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bu arada, mahallede bulunan çocuklar, itfaiyenin yangını söndürdüğü alanda tazyikli suyun altına girerek serinlemeye çalıştı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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