Cizre'de Kur'an kursu öğrencisi 95 günde hafız oldu

Güncelleme:
Cizre'deki Şeyh Seyda Erkek Yatılı Kur'an Kursu'ndan Cihat Yelsiz, sadece 95 günde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaştı. İlçe müftüsü, bölgedeki eğitim başarılarının arttığını vurguladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cihat Yelsiz, 95 günde Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

Cizre müftülüğüne bağlı Bağlarbaşı köyündeki Şeyh Seyda Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören Cihat Yelsiz, 95 günde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledi.

İlçe müftüsü Süleyman Baran, ilçedeki Kur'an kurslarında 1500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü ve bölgedeki başarı grafiğinin yükseldiğini söyledi.

Kur'an kursunda eğitim alan Yelsiz'in 95 günde hafız olmayı başardığını kaydeden Baran, "Öğrencimiz azmedince 95 günde hafız olunabileceğini kanıtladı. Daha önce 58 günde bitiren öğrencilerimiz de olmuştu. Cizre, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Hakkari gibi çevre illerden gelen öğrencileriyle bölgenin ilim üssü konumundadır. Ramazan ayından sonra 250 kişilik geniş katılımlı bir hafızlık merasimi düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yelsiz ise çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hafız olmak için eğitime başladığını belirten Yelsiz, şunları söyledi:

"Buraya hafız olmak için geldim. 2 aylık hazırlık sürecinin ardından hafızlık eğitimine başladım. Kendime 3 aylık bir hedef koymuştum; gece gündüz çalışarak 95 günde tamamladım. Herkesin kapasitesi farklıdır ama önemli olan kendine güvenmek ve bir hedef çizmektir."

Hafızlık hocası Recep Bahadır da, öğrencisini başarısından dolayı kutladı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
