Çivril'de Tornacı Silah Tamiri ve Satışı Yaparken Yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir tornacı, atölyesinde silah tamiri ve satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sundurlu Mahallesi'ndeki torna atölyesinde silah tamiri ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İşletmeye baskın yapan ekipler, 1 piyade tüfeği mekanizması, 3 tabanca, 2 av tüfeği, tüfek ve silah parçaları ile fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.