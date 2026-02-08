Haberler

Çivril'de Minibüs Devrildi: 2 Yaralı

Çivril'de Minibüs Devrildi: 2 Yaralı
Güncelleme:
Denizli'nin Çivril ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Evci idaresindeki 20 AET 151 plakalı minibüs, Menteş mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Evci ile yanındaki Selda Ö, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
