Civan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecek Güncel Haberler 67 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova'nın cenazesi, 23 Ağustos salı günü defnedilecek. 67 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova'nın cenazesi, 23 Ağustos salı günü defnedilecek. Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren usta oyuncu için salı günü saat 11.00'de, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da tören düzenlenecek. Öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Canova'nın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani Devlet Tiyatroları Civan Canova İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Civan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.