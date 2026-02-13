Haberler

Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi

Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesinde yoğun sağanak yağış sonucu Çıralı yolunda çökme meydana geldi. Ekipler, ulaşıma kapanan yolda onarım çalışmalarına başladı. Muhtar, alternatif yol için başvuracaklarını belirtti.

ÇIRALI YOLU ÇÖKTÜ

Antalya'da sağanak nedeniyle Kemer'e bağlı Çıralı'ya inen yolda saat 12.30 sıralarında çökme yaşandı. Kemer Belediyesi ekipleri, çökme sonucu ulaşıma kapanan yolda çalışma başlattı. Ekiplerin yola dolgu ve duvar çalışması yapacağı, çalışmanın gece yarısına kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Ulupınar Mahallesi Muhtarı Salih Sarıca, Çıralı'ya ulaşımı sağlayan tek yol olduğunu, tali bir yol yapılması için ilgili yerlere başvuracaklarını kaydetti. 10 gün önce yaşanan yağmur sonrasında da aynı yolun bir kısmı çökmüş, ardından belediye ekipleri tarafından onarılmıştı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
