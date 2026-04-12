Haberler

Süper Lig'de 3-3'lük çılgın maç: Penaltı, kırmızı kart ve daha neler neler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa, 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip Kasımpaşa, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sona erdi.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Göztepe, 24. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Kasımpaşa, 45+1. dakikada Ben Ouanes ile skora denge getirdi. 

6 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN YOK

Kasımpaşa, 52. dakikada Adrian Benedyczak, 76. dakikada Filip Krastev'in kendi kalesine attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi Göztepe, taraftarlarının yoğun protestosu altında kazandığı penaltının ardından 82. dakikada Jeferson'un golüyle durumu 3-2 yaptı. İzmir ekibi, 89. dakikada Malcom Bokele'nin golüyle skoru 3-3 yaptı ve maçın skorunu belirledi. 

KEREM DEMİRBAY'DAN HAKEME TEPKİ

Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, 90+4. dakikada hakemin suratına top atar gibi hareket yapması nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Göztepe 47, Kasımpaşa ise 28 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında  Göztepe, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Osimhen'i alabilmek için 5 yıldızını takımdan yolluyorlar
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bu takımı kim durduracak?
Bugün kış, yarın bahar! Milyonların beklediği haber Meteoroloji'den geldi

Milyonların beklediği haber Meteoroloji'den geldi