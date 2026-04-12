Süper Lig'de 3-3'lük çılgın maç: Penaltı, kırmızı kart ve daha neler neler
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa, 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip Kasımpaşa, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sona erdi.
İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
Göztepe, 24. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Kasımpaşa, 45+1. dakikada Ben Ouanes ile skora denge getirdi.
6 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN YOK
Kasımpaşa, 52. dakikada Adrian Benedyczak, 76. dakikada Filip Krastev'in kendi kalesine attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi Göztepe, taraftarlarının yoğun protestosu altında kazandığı penaltının ardından 82. dakikada Jeferson'un golüyle durumu 3-2 yaptı. İzmir ekibi, 89. dakikada Malcom Bokele'nin golüyle skoru 3-3 yaptı ve maçın skorunu belirledi.
KEREM DEMİRBAY'DAN HAKEME TEPKİ
Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, 90+4. dakikada hakemin suratına top atar gibi hareket yapması nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Göztepe 47, Kasımpaşa ise 28 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.