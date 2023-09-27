Cipin geri manevra yaparken çarptığı yaşlı kadın yaralandı

KARAMAN - Karaman'da geri manevra yapan cipin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Sekiçeşme Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. yönetimindeki 70 AAY 900 plakalı cip, cadde üzerinde geri manevra yaptığı esnada yol kenarında olan H.K., isimli yaşlı kadını fark edemeyerek çarptı. Çarptığı yaşlı kadının yere düştüğünü gören sürücü hemen aracını durdurarak 112'den yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri de sevk edildi. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.