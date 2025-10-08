Cinsel İstismar Suçundan Aranan Hükümlü Foça'da Yakalandı

Haberler

İzmir'in Foça ilçesinde, cinsel istismar suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan 71 yaşındaki H.C.G. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde "cinsel istismar" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında uygulama yaptı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında H.C.G'nin (71) "cinsel istismar" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel
