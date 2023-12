Bakan Tekin: Afetlere insan etkisini azaltmak için eğitim sürecini hazırlayacağız (2)

'CİNNAH GENÇ YAZARLAR ÖDÜL TÖRENİ'NE KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlıkta, Pakistan Büyükelçiliği iş birliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne katıldı. Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile akademisyenler, yarışmacılar ve çok sayıda davetli de ödül töreninde yer aldı. 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin kompozisyonlarıyla katıldığı yarışmanın bu seneki teması, '20'nci Yüzyılın İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif' oldu. Yarışmada 1'nci olan İstanbul Alibeyköy Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Mert Tokgöz'ün kompozisyonundan kesit okundu.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Müslüman dünyasının özgür ve haysiyetli duruşa ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Umarım bizler de Cinnah ve Atatürk gibi bu dünyaya örnek olacak, haysiyetli duruşun vücut bulmuş hali olarak ülkemizi gelecek kuşaklarda temsil edecek gayreti gösteririz" dedi.

'İKİSİ DE AĞIR BEDELLER ÖDEDİ'

Yarışma temasının çok anlamlı olduğunu kaydeden Bakan Tekin, "İki ülkenin de vatan ve özgürlük şairleri olan iki önemli isim, bu yılın teması oldu. Hem Mehmet Akif hem de İkbal, dünyaca kabul görmüş iki Kur'an şairidir. İkisi de zulme, haksızlığa ve geri kalmışlığa karşı mücadele etti. İkisi de memleketlerinin hürriyetinin savunucusu oldukları için ağır bedeller ödedi. İki samimi Kur'an talebesi olan bu sanat adamları, bize sadece şiirlerini bırakarak ayrılmadı. Bize bir Müslüman duruşunu da miras bıraktı. Bu yılki yarışmanın teması da bu iki şair açısından düşünüldüğünde çok daha farklı bir anlam kazanıyor" ifadelerini kullandı.

'ALT KITADAKİ MÜSLÜMANLAR CİNNAH'A AYNI RUHLA BAKTI'

Pakistan Büyükelçisi Cüneyd, adını Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'tan alan yarışmanın entelektüel gelişime olan bağlılıklarının temel nişanelerinden olduğunu belirterek, "Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'e baktığı gibi Türk zaferinden ilham alan alt kıtadaki Müslümanlar da Cinnah'a aynı ruhla baktı. Cinnah'ın kendisi de onun devlet adamlığına, cesaretine, Türk liderliğinin öngörüsüne ve Türk milletinin yiğitliğine büyük hayranlık duyuyordu. Dolayısıyla her iki lider de Müslüman dünyasının özgürlük ve haysiyet arayışını temsil ediyordu" dedi.Türkiye-Pakistan ilişkilerine değinen Cüneyd, "Her iki ülke de ulusal güvenliğin yanı sıra Keşmir ve Kıbrıs da dahil olmak üzere temel ulusal çıkarlarla ilgili konularda birbirlerine tutarlı ve net bir şekilde destek verdi. Aynı şekilde, her iki ülke de bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin konularda yakın iş birliği içindedir. Ankara'daki Cinnah Caddesi'nden İslamabad'daki Atatürk Caddesi'ne kadar, her zaman sevgi ve dostluk bağlarıyla bağlıyız" diye konuştu.