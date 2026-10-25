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Çinli yetkili Li Xi, 32 kurumda disiplin denetiminde somut tedbir istedi

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Çinli yetkili Li Xi, 32 kurumda disiplin denetiminde somut tedbir istedi
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Çin'in yolsuzlukla mücadeleden sorumlu üst düzey yetkilisi Li Xi, disiplin denetiminde daha yüksek standartlar ve somut tedbirlerin uygulanması çağrısında bulundu. 8. denetim turunda Eğitim Bakanlığı ile Beijing ve Tsinghua üniversitelerinin de dahil olduğu 32 kurum denetlenecek.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin'in yolsuzlukla mücadeleden sorumlu en üst düzey yetkilisi Li Xi, disiplin denetim çalışmalarının niteliğini artırmak için daha yüksek standartlar ve daha somut tedbirler uygulanması çağrısında bulundu.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Merkez Disiplin Denetim Komisyonu Sekreteri Li Xi, ulusal disiplin denetim çalışmalarının ele alındığı ve ÇKP 20. Merkezi Komitesi'nin 8. disiplin denetim turunun başlatıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Beijing Üniversitesi ve Tsinghua Üniversitesi gibi önde gelen üniversiteleri kapsayan denetim listesindeki 32 kurum açıklandı.

Denetimlerin yükseköğretim sektöründe yüksek kaliteli gelişimi güvence altına almayı hedeflediğini belirten Li, süreçte ÇKP Merkezi Komitesi'nin bu alandaki karar ve düzenlemelerinin uygulanmasına odaklanılması gerektiğini söyledi.

Li ayrıca, denetim sonuçlarına ilişkin geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesini ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla iyileştirilmesini istedi.

Kaynak: Xinhua
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