Çinli vekiller Su Yasası değişikliklerini kabul etti, 2027'de yürürlüğe girecek

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BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çinli milletvekilleri, Su Yasası'nda yapılan değişiklikleri kabul etti. Cuma günü yapılan oylamada kabul edilen yeni düzenleme, 22 Mart 2027'de yürürlüğe girecek.

Revize edilen yasa, su kaynaklarının planlanması, korunması, geliştirilmesi ve kullanımı, suyun korunması, nehir ve göl yönetimi, su projesi inşası ve işletimi ve hukuki sorumluluklar gibi alanları kapsayan dokuz bölümden oluşuyor.

Yasada, suyun korunmasına öncelik verilmesi, su kaynaklarının mekansal dağılımında denge sağlanması ve su yönetişiminde sistematik yaklaşım benimsenmesi ve aynı zamanda hükümetin ve piyasa mekanizmalarının birbirini tamamlayan rollerinden yararlanılması çağrısı yapılıyor.

Yasa, acil çözüm bekleyen sorunların ve temel nedenlerinin ele alınmasına yönelik çabaların yanı sıra kapsamlı planlama, koordineli yönetim, entegre kullanım ve verimliliği vurguluyor.

Yasa metninde su kaynaklarının çoklu işlevlerinden yararlanılması ve su kaynakları, su ekosistemleri, su ortamları ve su kaynaklı afetlerin yönetiminde koordinasyon çağrısı da yapılıyor.

İlk kez 1988 yılında kabul edilen Su Yasası, 2002'de kapsamlı revizyondan geçmiş, 2009 ve 2016 yıllarında da değişikliklere uğramıştı. Su Yasası, su kaynaklarının geliştirilmesi, kullanılması, korunması ve muhafaza edilmesinin yanı sıra su kaynaklı afetlerin önlenmesi ve kontrolüne yönelik hukuki çerçeve sağlıyor.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin su kullanım verimliliği 2025'te de iyileşmeye devam etti.

Geçen yıl Çin'in 10.000 yuanlık (yaklaşık 1.489 ABD doları) gayrisafi yurtiçi hasıla başına düşen su tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 4,5, 10.000 yuanlık sanayi katma değeri başına düşen su tüketimi ise yüzde 7,2 azaldı.

Çin'in toplam su kaynakları 2025'te 2,72 trilyon metreküpe ulaştı.

Kaynak: Xinhua