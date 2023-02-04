Çinli Üst Düzey Yetkili, Yanlış Yargılardan Kaçınmak İçin Çin ile ABD'nin Zamanında İletişime Geçmesi Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Cuma gecesi yaptığı açıklamada Çin ve ABD'nin tesadüf eseri ortaya çıkabilecek konularda zamanında iletişimi sürdürme, yanlış yargılardan kaçınma ve farklılıkları yönetme...

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Cuma gecesi yaptığı açıklamada Çin ve ABD'nin tesadüf eseri ortaya çıkabilecek konularda zamanında iletişimi sürdürme, yanlış yargılardan kaçınma ve farklılıkları yönetme rotasından sapmaması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, söz konusu açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yaptı.

İki taraf, ortaya çıkabilecek bir durumla nasıl sakin ve profesyonel bir tarzla başa çıkılacağı konusunda görüştü.

Wang, sorumluluk sahibi bir ülke olarak Çin'in uluslararası hukuka her zaman sıkı bağlılık gösterdiğini ve hiçbir temelsiz spekülasyon ya da abartılı iddiayı kabul etmeyeceğini vurguladı.