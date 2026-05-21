Çin Heyeti, Slovakya'da Temaslarda Bulundu

BRATİSLAVA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, komite olarak Slovakya Ulusal Konseyi ile çeşitli alanlarda her düzeyde etkileşimi artırmaya, komitenin işlevlerine tam işlerlik kazandırmaya ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Li, pazartesi-çarşamba günlerinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'yı ziyaret eden Çin heyetine başkanlık etti. Li, ziyaret sırasında öncelikle Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Başbakan Robert Fico ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Li, Parlamento Başkanı Richard Rasi ve Parlamento Başkan Yardımcısı Tibor Gaspar ile de bir araya geldi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın ilk yılı olduğunu hatırlatan Li, Çin ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Çin'in yüksek kaliteli kalkınma yoluyla dünyadaki diğer ülkelerle kalkınma fırsatlarını paylaşacağını kaydeden Li, iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Slovakya ile aralarındaki stratejik uyumu güçlendirmeye, ticaret ve yatırım, yeni enerji ve dijital ekonomi gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirip genişletmeye, Kuşak ve Yol projelerinin ve Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri işbirliğinin ortaklaşa yüksek kaliteli inşasını teşvik etmeye, nitelikli ve halklar arası ve kültürel etkileşimi artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Slovakya tarafı ise Çin'in büyük ülke konumuna ve Slovakya ile Çin arasındaki dostane ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getirdi. Slovakya'nın, Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan yetkililer, ekonomi, ticaret ve kültür gibi alanlarda Çin ile yakın iletişim ve işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Çinli daha fazla şirketin Slovakya'da yatırım yapmasını ve iş kurmasını beklediklerini belirten yetkililer, hükümetin her iki ülkenin yasama organları arasındaki etkileşimi güçlendireceğini ve Slovakya-Çin stratejik ortaklığının daha dinamik hale gelmesi için çalışacağını söyledi.

Li ayrıca Slovakya'daki Çinli şirketlerin temsilcileriyle görüştü. Li, Çin-Çekya-Slovakya Dostluk Çiftliği projesinin 70. yıldönümü nedeniyle düzenlenen fotoğraf sergisini de gezdi.

