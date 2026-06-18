Çinli Üst Düzey Diplomat, Hindistan'da Düzenlenecek Brıcs Güvenlik Toplantısına Katılacak

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çinli üst düzey diplomat Wang Yi, 22-23 Haziran tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek 16. BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Üst Düzey Temsilciler Toplantısı'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang'ın, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval'ın daveti üzerine toplantıya katılacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua