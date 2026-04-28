Çinli Üretici, Güneş Hücresi Sevkiyatında Dünya İkincisi Oldu
YİBİN, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentindeki yüksek teknoloji bölgesinde bulunan fotovoltaik sanayi parkı, 2 Nisan 2026.
YİBİN, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Yibin kentindeki yüksek teknoloji bölgesinde bulunan fotovoltaik sanayi parkı, 2 Nisan 2026.
Çin'in Yibin kentindeki yüksek teknoloji bölgesinde faaliyet gösteren fotovoltaik hücre üreticisi Sichuan Yingfa Ruineng Technology firmasının tesislerinde, otomatik yönlendirmeli araçlar malzemeleri 10 farklı işleme aşaması boyunca kesintisiz bir şekilde taşıyor. Manuel işçiliğin yerini alan bu sistem, verimliliği artırmanın yanı sıra üretimde yüksek standartta tutarlılık sağlıyor.
Şirketin N-tipi TOPCon güneş hücrelerinde dönüşüm verimliliği yüzde 27 seviyesine ulaşırken, sevkiyat hacmi açısından dünya genelinde ikinci sırada yer aldığı bildirildi. (Fotoğraf: Lu Zhe/Xinhua)