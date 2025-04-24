Çinli Unitree Robotics'ten Gelişmiş İnsansı Robot Tanıtımı
Unitree Robotics, Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen bir etkinlikte, güncellenmiş hareket kabiliyetlerine sahip Unitree G1 model insansı robotunu sergiledi.
HANGZHOU, 24 Nisan (Xinhua) -- Çinli Unitree Robotics şirketi tarafından geliştirilen Unitree G1 model insansı robot çarşamba günü şirketin ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan sergi salonunda güncellenmiş hareket kabiliyetlerini sergiledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel