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Çinli Unitree Robotics'ten Gelişmiş İnsansı Robot Tanıtımı

Çinli Unitree Robotics'ten Gelişmiş İnsansı Robot Tanıtımı
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Unitree Robotics, Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen bir etkinlikte, güncellenmiş hareket kabiliyetlerine sahip Unitree G1 model insansı robotunu sergiledi.

HANGZHOU, 24 Nisan (Xinhua) -- Çinli Unitree Robotics şirketi tarafından geliştirilen Unitree G1 model insansı robot çarşamba günü şirketin ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan sergi salonunda güncellenmiş hareket kabiliyetlerini sergiledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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