Çinli Turistlere Yönelik Seyahat Kısıtlamaları, Batı'nın Siyasi Manipülasyonunu Ortaya Koyuyor

Bulaşıcı hastalıklar konusunda önde gelen bir Türk uzman olan Bülent Ertuğrul, bazı Batılı ülkelerin Çinli turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarının siyasi hesaplara dayandığını söyledi.

SES (Türkçe): BÜLENT ERTUĞRUL, İstanbul'daki Reyap Hastanesinde Uzman:

"Kovid-19 sadece bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıktı, bir politik soruna ve ekonomik soruna dönüştü. Yakın zamana kadar Almanya, Fransa ve İngiltere'de vaka sayıları oldukça yüksekti. ABD'yi söylemiyorum bile, o zaten daha da kötüydü. Çünkü birbirleriyle iletişimlerinde bu tür kısıtlamaları kaldıran ülkeler, ki kendilerinde de olgu sayıları hiç de öyle az değil, Çin'e karşı böyle bir yaklaşım sergilemiş olmaları aslında artık pandeminin politik mücadele alanına veya arenasına dönüştüğünü gösteren en önemli etkenlerden bir tanesi. Ben burada şunu gözlemliyorum. Ne yazık ki dünyada politikacılar, öyle halklarını falan da önemsemeden birtakım kararlar alıyorlar. Bunun içerisine sağlık politikaları da dahil, pandemiye ilişkin politikalar da dahil. O anlamda da, ben sadece gülünç buluyorum bu yaklaşımı."

Son aylarda Çin, salgınla mücadelede Kovid-19'u yönetme önlemlerinin gevşetilmesi gibi bir dizi aktif düzenleme yaptı.

Bunların Çinli ve yabancı uyrukluların sorunsuz ve düzenli sınır ötesi seyahatlerini kolaylaştırması ve uluslararası alışveriş ve işbirliğini geliştirmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)