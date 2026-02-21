026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Çinli Çift Altın Madalya Kazandı

LIVIGNO, 21 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın Livigno kentinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak erkekler hava akrobasisi Final 2 turunda altın madalya kazanan Çinli sporcu Wang Xindi (sağda) ve serbest stil kayak kadınlar hava akrobasisi dalında altın madalya kazanan eşi Xu Mengtao, 20 Şubat 2026.

Çin, cuma günü 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Wang Xindi, erkekler serbest stil kayak hava akrobasisi (aerials) yarışında altın madalya kazanırken, eşi Xu Mengtao da iki gün önce kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu.

Böylece çift, Kış Olimpiyatları tarihinde bireysel altın madalya kazanan nadir evli sporcular arasına girdi. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua