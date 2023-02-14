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Çinli Sivil Kurtarma Ekibi Depremzedelere Yemek Dağıttı

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Çinli Sivil Kurtarma Ekibi Depremzedelere Yemek Dağıttı

MALATYA, 14 Şubat (Xinhua) -- Çinli sivil kurtarma ekibi Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'daki depremzedelere yemek dağıtıyor, 13 Şubat 2023. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Türkiye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 31.643'e yükselirken, Suriye ile birlikte toplam ölü sayısı 35.

MALATYA, 14 Şubat (Xinhua) -- Çinli sivil kurtarma ekibi Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'daki depremzedelere yemek dağıtıyor, 13 Şubat 2023.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Türkiye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 31.643'e yükselirken, Suriye ile birlikte toplam ölü sayısı 35.000'i aştı. Deprem nedeniyle on binlerce kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Wang Tengfei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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