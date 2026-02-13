Çin: Daha Fazla Çinli İşletmenin AB ile Fiyat Taahhüdü Anlaşması Yapmasını Bekliyoruz

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, daha fazla Çinli şirketin Avrupa Birliği ile fiyat taahhüdü anlaşması yapmasını beklediklerini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Avrupa Komisyonu'nun Çin'de üretilen bir Volkswagen SUV modeline yönelik gümrük vergisi muafiyetini onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. He, söz konusu aracın bundan böyle minimum fiyat ve kota modeli çerçevesinde AB'ye ithal edileceğini belirtti.

Çin ile AB arasında gerçekleştirilen çok sayıda istişare turunun ardından iki tarafın, elektrikli araç davasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde "yumuşak iniş" olarak nitelendirilen bir sonuca ulaştığını hatırlatan He, bu gelişmenin uluslararası toplum ve her iki tarafın sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

He, istişareler sonucu varılan mutabakat uyarınca Çin ve AB'nin, fiyat taahhütlerinden etkin şekilde yararlanma konusunda Çinli elektrikli araç üreticilerine destek olacağını söyledi. He bu kapsamda Avrupa tarafının, ikili görüşmeler sırasında hazırlanan yol gösterici belgeyi yayımladığını ve değerlendirmeleri ayrımcı olmayan, nesnel ve adil bir tarzda yürütme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

Çin'in ve Avrupa'nın otomotiv sektörlerinin derinlemesine entegre olduğu ve birbirlerine karşılıklı fayda sağladığına dikkat çeken He, Avrupa tarafının, Çin-AB liderleri toplantısında varılan önemli mutabakatı ve dava istişarelerinin sonuçlarını samimi şekilde uygulamasını temenni ettiklerini söyledi.

He, hem Çin'in hem de AB'nin otomotiv sektörlerinin büyümesine yönelik açık ve istikrarlı bir piyasa ortamını desteklemek üzere AB tarafıyla diyalog ve iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.