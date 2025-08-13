Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı

Çin'in doğusundaki Zhejiang Üniversitesi'nin ürettiği White Rhino adlı dört ayaklı robot, 100 metrelik koşuyu 16,33 saniyede tamamlayarak, Güney Kore yapımı Hound adlı robotun 19,87 saniyelik önceki dünya rekorunu kırdı.

Çin'deki Zhejiang Üniversitesi'nden salı günü yapılan açıklamada White Rhino adlı dört ayaklı robotun 100 metre rekorunu kırdığı duyuruldu.

100 METREYİ 16,33 SANİYEDE KOŞTU

Açıklamada robotun 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak Guinness Dünya Rekorları arasına girdiği belirtildi. Robot böylece, önceki rekoru da egale etti.

EN HIZLI KOŞAN İNSAN REKORU USAİN BOLT'TA

Dünya çapında 100 metreyi en hızlı koşan insan rekoru, 2009 yılında Berlin'de Usain Bolt tarafından 9,58 saniye ile kırılmıştı.

"100 KİLOGRAM YÜK TAŞIYABİLİYOR"

White Rhino, üniversitenin X-Mekanik Merkezi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Hangzhou Küresel Bilimsel ve Teknolojik İnovasyon Merkezi tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Rekor, Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'daki bir test sahasında kırıldı. "Bu son derece zorlu bir hedefti" diyen proje lideri Profesör Wang Hongtao, 100 metrelik koşunun sadece robotun ani gücünü ve hızını test etmekle kalmayıp, aynı zamanda robotun hızlı hareketler yaparken sergilediği denge ve hassas kontrolü de incelediğini dile getirdi. Wang, "Daha da önemlisi bu sayede doğru araştırma yolunda olup olmadığımızı belirleyebiliyoruz" diye ekledi.

Ekip üyesi Dr. Cheng Shaowen ise, "En önemlisi maksimum 100 kilogram yük taşıyabiliyor olması. Bu da onu hem yüksek hızda koşabilen hem de ağır yük performansına sahip dört ayaklı bir robot yapıyor" dedi.

"HIZLI ROBOT YARARLI ROBOTA DÖNÜŞECEK"

Gelecekte White Rhino robotunun, afetlerde kurtarma görevlerinden aşırı zorlu arazi koşullarında taşıma görevlerine kadar birçok farklı alanda hizmet vermesini beklediklerini söyleyen Cheng, böylelikle "hızlı" robotun "yararlı" robota dönüşeceğini sözlerine ekledi.