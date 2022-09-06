Çinli Otomobil Üreticisi Chery'nin Satışları Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 30 Arttı

HEFEİ, 6 Eylül (Xinhua) -- Chery Holding Grubu Limited Şirketi'nin aylık satış raporunda yer alan bilgiye göre, Çinli otomobil üreticisi 2022'nin ilk sekiz ayında güçlü satışlar kaydetti. Şirket, Ocak-Ağustos aylarında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 748.550 araç sattı. Satışlar içinde ihraç edilen araçların sayısı 2021'in ilk sekiz ayına göre yüzde 51,1 artarak 250.633 adet oldu. Chery, sadece Ağustos'ta geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 111'lik artışla 141.767 araç sattı. Bunlar arasından 51.774 aracın ihraç edilmesi şirket için bir aylık rekor olurken, ihraç edilen araçların sayısı Ağustos 2021'e göre yüzde 152,7 arttı. Chery'nin yeni enerjili araç satışları da Ağustos'ta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 267,8 büyüyerek 28.459 adede ulaştı ve şirket için bir başka aylık rekora imza atıldı.