Çinli Otobüs İmalatçısı Özbekistan'a 200 Adet Cng'li Otobüs İhraç Edecek Güncel Haberler Çin'in Fujian eyaletinin Xiamen kentinde Çarşamba günü sıkıştırılmış doğalgazla (CNG) çalışan otobüslerden oluşan toplamda 18 metrelik bir ürün grubu üretim hattından çıktı. Çin'in Fujian eyaletinin Xiamen kentinde Çarşamba günü sıkıştırılmış doğalgazla ( Cng ) çalışan otobüslerden oluşan toplamda 18 metrelik bir ürün grubu üretim hattından çıktı. Çinli otobüs imalatçısı King Long tarafından üretilen otobüsler Özbekistan'a teslim edilecek. Sipariş, toplam 200 adet otobüsten oluşuyor. SES 1 (Çince): JİN SHOULİN, King Long Yurtdışı Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü: "Bu 18 metrelik CNG otobüsleri grubu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te toplu taşımada kullanılacak. Bu otobüsler, yerel taşımacılığı etkin şekilde kolaylaştıracak." SES 2 (Çince): ZHOU WEİYİ, King Long Yurtdışı Ürün Geliştirme Departmanı Başkanı: "Otobüste araç gazının güvenliğini artırmak için en yüksek güvenlik seviyesine sahip doğalgaz tüpleri kullanılıyor. Ayrıca otobüsün iç kısmı paslanmaya dayanıklı, sağlam ve hafif metal malzemelerle donatıldı. Sadece göze güzel görünmekle kalmıyor aynı zamanda daha uzun kullanım ömrüne sahip." King Long, 110'un üzerine ülke ve bölgeye araç ihraç ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Özbekistan Xiamen CNG Güncel Haberler

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