Çinli Orienspace şirketi Gravity-1 roketiyle 9 uydu fırlattı

Çin'de roket üreticisi özel şirket Orienspace, geliştirdiği "Gravity-1" roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Çienfan" (Uzay Yelkeni) takım uydu ağının parçasını oluşturacak 8 uydu ile "EUHT" teknoloji uydusu, Doğu Çin Denizi'nde Şanghay şehri açığındaki gemi platformundan fırlatıldı.

Uyduların yerden 800 kilometre irtifada, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'de planlanan konuma ulaştığı fırlatış, hem yük miktarı hem de ulaşılan irtifa bakımından denizden yapılan fırlatışlar için rekor oldu.

Şandong eyaleti merkezli Orienspace şirketi tarafından geliştirilen Gravity-1, dördüncü kez bir fırlatışta kullanıldı. Roketle ilk fırlatış 11 Ocak 2024'te yapılmıştı.

Alçak Yer Yörüngesi'ne 6,5 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 4,2 ton yük taşıyabilen Gravity-1, dünyanın katı yakıtla çalışan en güçlü roketi olma özelliği taşıyor.

Katı yakıtlı roketler, daha etkin itiş gücü sağlayan sıvı yakıtlı roketlere kıyasla uzay programlarında daha az tercih ediliyor. Ancak kompakt yakıt kullanmaları, fırlatışların hazırlık süresini kısalttığından bu tip roketleri daha hızlı, daha etkin ve daha az maliyetli kılıyor.

Kaynak: AA