Çinli Mühendislerden Beyin Benzeri Bilgisayar: Darwin Monkey

HANGZHOU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çinli mühendisler cumartesi günü, makak maymununun beyin işleyişini taklit edebilen yeni nesil beyin benzeri bilgisayar "Darwin Monkey"i tanıttı.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Zhejiang Üniversitesi'nin Ulusal Beyin Zekası Laboratuvarı tarafından geliştirilen bilgisayar, laboratuvarın bağımsız olarak geliştirdiği üçüncü nesil beyin benzeri sinir işleme birimleri olan 960 adet Darwin 3 çipiyle donatıldı.

İki milyardan fazla darbeli nöronu ve 100 milyardan fazla sinapsı destekleyen bu çip dizisi Darwin Monkey'i, ileri düzey düşünme yeteneklerini görme, işitme, dil ve öğrenme işlevleriyle birleştiren dünyanın ilk beyin benzeri bilgisayarı haline getiriyor. Cihaz, tipik çalışma koşullarında yaklaşık 2.000 watt güç tüketiyor.

Araştırma ekibi, bilgisayar üzerinde birden fazla akıllı uygulamayı başarıyla devreye aldı. Sistem, DeepSeek beyin benzeri büyük modelini çalıştırarak mantıksal akıl yürütme, içerik oluşturma ve matematiksel problem çözme gibi görevleri yerine getirebiliyor. Güçlü nöronal ve sinaptik kaynaklarını kullanan bilgisayar, ayrıca elegans, zebra balığı, fare ve makak gibi farklı nöron boyutlarına sahip hayvan beyinlerini ön simülasyonla canlandırabiliyor ve nörobilim için yeni olanaklar sunuyor.