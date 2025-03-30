Çinli Kurtarma Ekibi, Myanmar'da Enkazdan Yaşlı Adamı Kurtardı
Yunnan eyaletinden gelen arama ve kurtarma ekibi, Myanmar'ın başkenti Nepido'da bir hastanenin enkazında 40 saat mahsur kalan yaşlı bir adamı başarılı bir şekilde kurtardı.
NEPİDO, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in Yunnan eyaletinden Myanmar'a giden arama ve kurtarma ekibi, bölgedeki ekiplerle birlikte çalışarak pazar sabahı yerel saatle 5.00'te başkent Nepido'da enkazdan yaşlı bir adamı kurtardı.
Kurtarılan kişinin bir hastanenin enkazında 40 saat boyunca mahsur kaldığı bildirildi. Gece boyunca süren yoğun çalışmaların ardından kurtarılan adam, cumartesi günü bölgeye ulaşan Çinli ekibin enkazdan çıkardığı ilk kişi oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel