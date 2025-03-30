Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin

Bayram namazı sonrası ilk sözler: Rabbim onları kahru perişan eylesin
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Mikrofon uzatılan İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

Baba İmamoğlu'nun gözyaşları

Çinli Kurtarma Ekibi, Myanmar'da Enkazdan Yaşlı Adamı Kurtardı

Çinli Kurtarma Ekibi, Myanmar'da Enkazdan Yaşlı Adamı Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunnan eyaletinden gelen arama ve kurtarma ekibi, Myanmar'ın başkenti Nepido'da bir hastanenin enkazında 40 saat mahsur kalan yaşlı bir adamı başarılı bir şekilde kurtardı.

NEPİDO, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in Yunnan eyaletinden Myanmar'a giden arama ve kurtarma ekibi, bölgedeki ekiplerle birlikte çalışarak pazar sabahı yerel saatle 5.00'te başkent Nepido'da enkazdan yaşlı bir adamı kurtardı.

Kurtarılan kişinin bir hastanenin enkazında 40 saat boyunca mahsur kaldığı bildirildi. Gece boyunca süren yoğun çalışmaların ardından kurtarılan adam, cumartesi günü bölgeye ulaşan Çinli ekibin enkazdan çıkardığı ilk kişi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.