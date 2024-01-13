Çinli İş İnsanı Dolandırıldı, Polis Hızlı Müdahale Etti

ÇİN'den Diyarbakır'a tıbbi ürün ticareti için gelen iş insanı Yang Qinghui'yi (48) 10 bin dolar dolandıran R.K., gözaltına alındı. Polisten parasını teslim alan Qinghui, "Diyarbakır polisi çok verimli çalıştı ve paramı bir saat içerisinde geri aldı" dedi.

Çinli iş insanı Yang Qinghui, sosyal medyan tanıştığı Diyarbakır'da yaşayan R.K. ile tıbbi ürün ticareti için anlaştı. 2 gün önce Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shandong eyaletinden kente gelen ve R.K. ile görüşen Qinghui, anlaştıkları 10 bin doları vermesine rağmen ürünü alamayınca Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından çalışma yapan polis ekipleri R.K.'yi 1 saat içerisinde 10 bin dolarla yakalayarak gözaltına aldı. R.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, parası Yang Qinghui'ye teslim edildi.

DHA muhabirine konuşan Yang Qinghui, "Bir miktar ticaret yapmak için Türkiye'nin Diyarbakır kentine geldim. Ticaret yapacağım karşı tarafa parayı ödediğimde anlaşma yerine gelmedi. Polisi aramayı seçtim. Diyarbakır polisi çok verimli çalıştı ve paramı bir saat içerisinde geri aldı. Diyarbakır'daki tüm polis memurlarına ve amirlerine gösterdikleri ilgiden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.