Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı
Çin'de geliştirilen insansı robot A2, iki kent arasındaki 106 kilometrelik mesafeyi durmaksızın yürüyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. A2 bu zorlu arazi ve hava koşullarındaki yolculuğu gelişmiş algılama ve denge sistemleri sayesinde tamamladı.
- Çin'in Agibot şirketi tarafından geliştirilen insansı robot A2, Suzhou'dan Shanghai'a 106,286 kilometre yürüyerek Guinness Dünya Rekoru kırdı.
- Robot, yolculuğu 3 günde tamamladı ve hızlı batarya değişim sistemi sayesinde hiç kapanmadan ilerledi.
- A2, çift GPS modülü, LiDAR ve kızılötesi derinlik sensörleri ile donatılmış olup karmaşık ortamlarda gece gündüz istikrarlı algılama sağladı.
Çin'de geliştirilen bir insansı robot, ülkenin doğusundaki iki kent arasında hiç durmadan 106 kilometre yürüyerek yeni bir Guinness Dünya Rekoru'na imza attı.
YOLCULUK 3 GÜN SÜRDÜ
Shanghai merkezli Agibot şirketinin geliştirdiği android A2, 10 Kasım gecesi Suzhou'dan yola çıkarak 13 Kasım sabahı erken saatlerde Shanghai'ın Bund bölgesine ulaştı.
Agibot'un hızlı batarya değişim sisteminden güç alan robot, yolculuk boyunca hiç kapanmadan ilerleyerek perşembe günü itibarıyla toplam 106,286 kilometrelik mesafe kat etti.
Agibot'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Chuang, "Suzhou'dan Shanghai'a yürümek birçok insan için bile zor bir görev, ancak robot bunu başardı" dedi.
Wang, "Bu, robotun donanımının, beyincik denge algoritmalarının ve dayanıklılığının olgunluğunu kanıtlıyor ve büyük ölçekli ticari kullanım için sağlam bir temel oluşturuyor" diye ekledi.
GELİŞMİŞ ALGILAMA SİSTEMLERİ İŞE YARADI
Çift GPS modülü, LiDAR (Işık Tespiti ve Mesafe Ölçme) ve kızılötesi derinlik sensörleri ile donatılmış A2, trafik ışıkları, dar geçitler ve kalabalık kaldırımlar gibi karmaşık durumlarda gece gündüz istikrarlı bir algılama sağladı. Robot, trafik kurallarına uyarak asfalt yollar, karo zemine sahip yürüyüş yolları, köprüler, dokunsal kaldırımlar ve rampalarda yol aldı. Shanghai'a varışında Xinhua muhabirleriyle kısa bir etkileşime giren robot, yaptığı yolculuğu "makine hayatında unutulmaz bir deneyim" olarak nitelendirdi. Robot, "Yeni ayakkabılara ihtiyacım olabilir" ifadelerini kullandı.
Beijing İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nin ürettiği Tien Kung Ultra ise nisanda 21 kilometrelik yarı maratonu 2 saat 40 dakikada tamamlamıştı.