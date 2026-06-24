Çinli Firma, Nijerya'da İçme Suyu Şebekesi Projesini Tamamladı
Çinli bir inşaat firması, Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Karu uydu kentinde binlerce kişiye arıtılmış içme suyu sağlayacak büyük bir su şebekesi projesini tamamladı.
KARU, 24 Haziran (Xinhua) -- Nijerya'nın Karu kentindeki Karu Uydu Kenti İçme Suyu Şebekesi'nin açılış töreni, 22 Haziran 2026.
Çinli bir inşaat firması, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın hızla büyüyen uydu kenti Karu'da büyük bir içme suyu projesini tamamlayarak binlerce kişiyi arıtılmış belediye suyuyla buluşturdu. (Fotoğraf: Hong Zehua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua