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Çinli Bilimsel Keşif Ekibi, Everest Dağı'ndaki Meteoroloji İstasyonunun Bakımını Yaptı

Çinli Bilimsel Keşif Ekibi, Everest Dağı'ndaki Meteoroloji İstasyonunun Bakımını Yaptı

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LHASA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Everest (Qomolangma) Dağı'ndaki 8.830 metrelik meteoroloji istasyonunda ekipmanların bakımı ve güncellemesini yapan Çinli keşif ekibinin üyeleri, 23 Mayıs 2023.

LHASA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Everest (Qomolangma) Dağı'ndaki 8.830 metrelik meteoroloji istasyonunda ekipmanların bakımı ve güncellemesini yapan Çinli keşif ekibinin üyeleri, 23 Mayıs 2023.

Çinli bir keşif ekibi, dünyanın en yüksek zirvesinde bilimsel araştırmalar yürütmek üzere Salı günü Everest Dağı'nın zirvesine ulaştı. (Fotoğraf: Lhagba/Xinhua)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

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