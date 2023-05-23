Çinli Bilimsel Keşif Ekibi, Everest Dağı'ndaki Meteoroloji İstasyonunun Bakımını Yaptı

LHASA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Everest (Qomolangma) Dağı'ndaki 8.830 metrelik meteoroloji istasyonunda ekipmanların bakımı ve güncellemesini yapan Çinli keşif ekibinin üyeleri, 23 Mayıs 2023.

LHASA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Everest (Qomolangma) Dağı'ndaki 8.830 metrelik meteoroloji istasyonunda ekipmanların bakımı ve güncellemesini yapan Çinli keşif ekibinin üyeleri, 23 Mayıs 2023.

Çinli bir keşif ekibi, dünyanın en yüksek zirvesinde bilimsel araştırmalar yürütmek üzere Salı günü Everest Dağı'nın zirvesine ulaştı. (Fotoğraf: Lhagba/Xinhua)