Çinli Bilim İnsanları Laboratuvar Ortamında Kalbin 'Orkestra Şefi' Sinoatriyal Düğümü Üretti
Çin'deki bilim insanları, kalbin doğal ritmini yöneten sinoatriyal düğümü laboratuvar ortamında üretti. İnsan pluripotent kök hücrelerinden oluşturulan üç boyutlu organoid, düzenli atımlar üretebiliyor ve yapay sinir ağına bağlanarak elektriksel sinyalleri iletebiliyor. Bu gelişme, geleneksel kalp pillerine alternatif biyolojik kalp pili teknolojilerinin önünü açabilir.
