Çinli Bilim İnsanları Yeni Bir Deniz Sürüngeninin Fosilini Buldu - Haberler

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Çinli Bilim İnsanları Yeni Bir Deniz Sürüngeninin Fosilini Buldu

Xinhua - Güncel
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Çinli Bilim İnsanları Yeni Bir Deniz Sürüngeninin Fosilini Buldu

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Bu tarihsiz fotoğrafta pachypleurosaur olarak bilinen yeni bir deniz sürüngeni türü olan Honghesaurus'un fosil örneği ve çizimi görülüyor.

HANİ, DİYARBAKIR (Xinhua) - BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Bu tarihsiz fotoğrafta pachypleurosaur olarak bilinen yeni bir deniz sürüngeni türü olan Honghesaurus'un fosil örneği ve çizimi görülüyor. Çinli bilim insanları, 244 milyon yıl öncesine tarihlenen, pachypleurosaur olarak bilinen, türünün şimdiye kadar görülen en uzun kuyruğuna sahip, olağanüstü bir yüzücü olması muhtemel yeni bir deniz sürüngeni türü fosili keşfetti. Bulunan pachypleurosaurlar, erken ve orta Triyas Dönemi'nden kalma, küçük ve orta boylu, kertenkele benzeri deniz sürüngenlerinden oluşuyor. Bu yeni tür, Honghe Hani ve Yi Özerk İli'ndeki keşfinin ardından Honghesaurus olarak adlandırıldı. (Fotoğraf: Çin Bilimler Akademisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

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