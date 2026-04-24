Çinli Bilim İnsanları Ay'dan Getirilen Örneklerde İki Yeni Mineral Keşfetti

CHENGDU, 24 Nisan (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Çin'in Chang'e-5 görevi kapsamında Dünya'ya getirilen Ay örneklerinde iki yeni Ay minerali keşfetti.

2022'de keşfedilen ilk Ay mineraline changesite-(Y) adı verilmişti. Son keşifle birlikte tüm dünyada Ay örneklerinden keşfedilen yeni mineral sayısı 8'e yükseldi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin cuma günü Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da 2026 Çin Uzay Günü'nün açılış töreninde duyurduğu iki yeni minerale magnesiochangesite-(Y) ve changesite-(Ce) adları verildi. İki mineralin de Uluslararası Mineraloji Birliği'nin Yeni Mineraller, İsimlendirme ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından onaylandığı belirtildi.

