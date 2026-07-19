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Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Mehmet Öz (77) hayatını kaybetti, diğer sürücü Ramazan S. tedavi altına alındı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden Mehmet Öz (77) kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirirken, diğer sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Eskiçine Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Öz idaresindeki plakasız motosiklet ile Ramazan S. idaresindeki 09 AUG 716 plakalı motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Mehmet Öz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olan Öz'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan diğer sürücü Ramazan S.'nin ise tedavisine sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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