Çine'de Çelik Kasadan Para ve Evrak Çalınması Olayında 14 Gözaltı, 2 Tutuklama

Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesinde bir maden işletmesinin çelik kasasından para ve evrakların çalınmasının ardından düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki 2 kişi tutuklandı.

AYDIN'ın Çine ilçesindeki bir iş yerine ait çelik kasadan para ve evrakların çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 5 Ekim'de Yolboyu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana geldi. İşletme yetkilileri jandarma ekiplerine çelik kasadaki bir miktar para ile evrakların çalındığını bildirdi. İhbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda olayla ilgili 14 şüpheli belirlendi. 3'ü Aydın'da 11'i Denizli'de olmak üzere toplam 14 şüpheli dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. (23) ve R.B. (27) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
