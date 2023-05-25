Cinayete teşebbüs gibi; Tartıştığı kuryeye kamyonetiyle çarptı

Olay dün gece saat 04.30 sıralarında Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokurye, aldığı siparişi teslim ettikten sonra iş yerine döndüğü sırada, kendisine çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünü durdurmak için peşinden gitti. Sürücü kullandığı kamyoneti, kendisini takip eden motokuryenin üzerine sürdü. Sürücü kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çarpma anında motosikletin üzerinden atlayan kurye kazayı yara almadan atlattı. Kamyonet sürücüsünün moto kuryeye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"CANINA KAST EDİYOR, ATLAMAMIŞ OLSA ÖLEBİLİRDİ"