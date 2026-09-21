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Çınarcık Teşvikiye'de otomobil köprüden dereye düştü, yaralılar kurtarıldı

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Çınarcık Teşvikiye'de otomobil köprüden dereye düştü, yaralılar kurtarıldı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde virajı alamayan otomobil köprü kenarından dere yatağına düştü. Araçtakiler, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

YALOVA (AA) – Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde virajı alamayan otomobilin köprü kenarından dereye düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Teşvikiye belde merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Otomobil, köprünün kenarından dere yatağına düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, dere yatağına düşen araçta bulunan kişilere ulaşarak güvenli şekilde araçtan çıkardı. Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıların durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.

Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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