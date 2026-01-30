Haberler

Yalova'da Mangal Yangını Çatı Katını Sardı

Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir binanın terasında yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar, çatı katında yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 5 katlı binanın terasında yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı. Kısa sürede çatı katını saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Karpuzdere Mahallesi Teşvikiye Caddesi Şadırvan Sitesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Dairenin terasında yakılan mangaldan savrulan kıvılcımlar çatı katında yangına yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek dairenin tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat boyunca süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
