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Çınarcık Belediyesi Temizlik Hizmetleri Birimi ilçede kapsamlı bir yıkama çalışması gerçekleştirdi

11 Aralık 2023 12:25 Son Güncelleme: 12:26 Abone Ol

Çınarcık Belediyesi, yağmur sonrası oluşan olumsuz etkileri bertaraf etmek ve şehirde temizlik sağlamak amacıyla oluşan çamur ve kirlilikle mücadele kapsamında temizlik çalışması yaptı. Ana caddeler, sokaklar ve kamusal alanlar temizlendi. Ekipler, yüksek basınçlı su kullanarak çamurun ve kirliliğin temizlenmesi için gayret sarf etti.