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Çınarcık Belediyesi Araç Filosuna Yeni Otobüsler Ekledi

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bu yatırımla bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediyenin araç filosuna toplu ulaşımda kullanılmak üzere iki yeni otobüs dahil edildi.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, bu yatırımla bölge halkına daha kaliteli ve güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Çevreci özelliklere sahip bu otobüslerle, ilçe halkının ulaşım konforu ve güvenliğinin önemli ölçüde artacağını vurgulayan Soyer, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına belediyemizin makine ve araç parkına yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Tamamen öz sermayemizle, son teknolojiyle donatılmış iki adet yeni otobüsler, teknolojik özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çekiyor. Otobüslerde motor tipi olarak Cummins Turbo şarjlı Euro 6 kullanılarak çevre dostu bir tercih yaptık. Modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan donanımlara da sahip olan otobüslerimizde, klima sistemi ve 8 kameralı IP kamera-kayıt sistemi, engelli rampası ve 2 adet 19 inç LCD monitör yer alıyor. Araç filomuza eklediğimiz iki adet son model otobüslerimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Numan Soyer Çınarcık Yalova Ulaşım Çevre Teknoloji Güncel Haberler

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