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Albüm: Çin, İki Uydu Taşıyan Zhuque-2e Y6 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi

Albüm: Çin, İki Uydu Taşıyan Zhuque-2e Y6 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi
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Çin, kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden Zhuque-2E Y6 taşıyıcı roketiyle Spacesail DTC 01 ve China Mobile 02 adlı iki uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdi.

JİUQUAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin, Zhuque-2E Y6 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden iki uyduyla uzaya gönderdi.

Salı günü Beijing saatiyle 16.23'te fırlatılan roket, Spacesail DTC 01 ve China Mobile 02 adlı iki uyduyu önceden planlanan yörüngelere başarıyla yerleştirdi.

Kaynak: Xinhua
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