Çin Yeni Yüksek Yörünge İnternet Uydusu Fırlattı
Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir yüksek yörünge internet hizmetleri uydusunu başarıyla fırlattı. Bu, internet hizmetleri sunan uydu grubunun üçüncü üyesi oldu.
XİCHANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin uzaya yeni bir yüksek yörünge internet hizmetleri uydusu gönderdi. Fırlatma Perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapıldı.
Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle Beijin saatiyle 21.50'de fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla yerleştirildi. Uydu, internet hizmetleri sunan yüksek yörüngeli uydu grubunun üçüncü üyesi oldu.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 538'inci uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.