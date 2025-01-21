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Çin Yeni Yılı Resepsiyonu İstanbul'da Kutlandı

Çin Yeni Yılı Resepsiyonu İstanbul'da Kutlandı
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İstanbul'da Bahar Bayramı olarak bilinen Çin Yeni Yılı için bir resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda yerel ve uluslararası davetli katıldı.

İSTANBUL, 21 Ocak (Xinhua) -- İstanbul'da Bahar Bayramı diye de bilinen Çin Yeni Yılı'nı karşılamak üzere resepsiyon düzenlendi. Çin Yeni Yılı bu sene 29 Ocak'ta kutlanacak.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun ev sahipliği yaptığı etkinliğe çok sayıda Çinli ve Türk konuk, yerel yetkililer ve diplomatik misyon mensupları katıldı.

Çin halkının geleneksel yeni yıl kutlamalarına yönelik sosyal faaliyetlerle öne çıkan Bahar Bayramı, 2024 Aralık ayında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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