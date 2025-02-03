Çin Yeni Yılı Paris'te Coşkuyla Kutlandı
Fransa'nın başkenti Paris'te Bahar Bayramı olarak bilinen Çin Yeni Yılı, Champs Elysees Bulvarı'nda yapılan ejderha ve aslan dansı gösterileri ile kutlandı. Etkinlikler büyük bir ilgi gördü.
PARİS, 3 Şubat (Xinhua) -- Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kentin ünlü Champs Elysees Bulvarı'nda sergilenen ejderha ve aslan dansı gösterileri yoğun ilgiyle karşılandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel