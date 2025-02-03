Çin Yeni Yılı Paris'te Coşkuyla Kutlandı

PARİS, 3 Şubat (Xinhua) -- Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kentin ünlü Champs Elysees Bulvarı'nda sergilenen ejderha ve aslan dansı gösterileri yoğun ilgiyle karşılandı.