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Çin Yeni Yılı Paris'te Coşkuyla Kutlandı

Çin Yeni Yılı Paris'te Coşkuyla Kutlandı
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Fransa'nın başkenti Paris'te Bahar Bayramı olarak bilinen Çin Yeni Yılı, Champs Elysees Bulvarı'nda yapılan ejderha ve aslan dansı gösterileri ile kutlandı. Etkinlikler büyük bir ilgi gördü.

PARİS, 3 Şubat (Xinhua) -- Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı, Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kentin ünlü Champs Elysees Bulvarı'nda sergilenen ejderha ve aslan dansı gösterileri yoğun ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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