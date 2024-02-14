Çin Yeni Yılı etkinlikleri Zhangjiajie'de renkli geçti

ÇEKİM ZAMANI: 13 Şubat 2024

KONUM: Zhangjiajie, Çin

Çin'in Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı etkinliklerinden çeşitli görüntüler

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Tianmen Dağı Ulusal Orman Parkı, Bahar Bayramı tatili boyunca hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Ulusal parktaki şenlik atmosferi, düzenlenen ejderha dansları, halk şarkıları ve moda gösterileri gibi ilgi çekici performanslarla renklendi.

Cumartesi ve Pazartesi günleri arasında parkı günde yaklaşık 20.000 kişi ziyaret etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhangjiajie kentinden bildiriyor. (XHTV)