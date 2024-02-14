Çin Yeni Yılı etkinlikleri Zhangjiajie'de renkli geçti
Çin'in Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı etkinliklerinde ejderha dansları, halk şarkıları ve moda gösterileri gibi ilgi çekici performanslar sergilendi. Ulusal parkı günde yaklaşık 20.000 kişi ziyaret etti.
ÇEKİM ZAMANI: 13 Şubat 2024
KONUM: Zhangjiajie, Çin
Çin'in Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı etkinliklerinden çeşitli görüntüler
Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Tianmen Dağı Ulusal Orman Parkı, Bahar Bayramı tatili boyunca hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.
Ulusal parktaki şenlik atmosferi, düzenlenen ejderha dansları, halk şarkıları ve moda gösterileri gibi ilgi çekici performanslarla renklendi.
Cumartesi ve Pazartesi günleri arasında parkı günde yaklaşık 20.000 kişi ziyaret etti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Zhangjiajie kentinden bildiriyor. (XHTV)